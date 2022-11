Briten kritisieren pompöses Staatsbankett der Royals

In den Kommentarspalten der «DailMail» häufen sich die Bemerkungen zur momentanen Krise im Volk – und dem scheinbaren Ignorieren der Probleme durch die Royals. «Wer zahlt für diese Verschwendung, während sich das Volk keine Heizung oder Essen leisten kann?», heisst es in der Kritik. Und auch wenn manche richtigerweise der Meinung sind, dass Kate durchaus beeindruckend aussah, kommen selbst ihre Fans nicht wirklich um Kritik herum. «Sie sieht umwerfend aus. Wisst ihr, was ich gestern Abend anhatte? Einen Pyjama, einen Pullover, einen Schal und dicke Socken. All das unter zwei Bettdecken, weil ich mir die Heizkosten nicht leisten kann. Aber ich hoffe, dass sie alle eine schöne Zeit hatten.» Es ist wohl unschwer herauszulesen, dass der letzte Satz in diesem Kommentar eher in die sarkastische Richtung ging.