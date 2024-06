Prinzessin Kate kündigt Teilnahme bei «Trooping the Colour» an

Es sind hoffnungsvolle Neuigkeiten, die Prinzessin Kate (42) über den offiziellen X–Account des Kensington Palasts mitgeteilt hat. So berichtet die Ehefrau von Prinz William (41), bei der in diesem Jahr Krebs diagnostiziert wurde: «Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende mit meiner Familie an der Königsgeburtstagsparade teilzunehmen.» Ihr Besuch der als «Trooping the Colour» bekannten Veranstaltung zu Ehren von König Charles III. (75) bedeutet ihren ersten öffentlichen Auftritt, seit sie ihre Erkrankung öffentlich machte.