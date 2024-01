Den letzten öffentlichen Auftritt hatte Prinzessin Kate während des Weihnachtsgottesdiensts an der Seite ihres Mannes Prinz William und ihrer drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) am 25. Dezember 2023 in Sandringham. Britische Palast–Beobachter halten sich bislang mit Spekulationen über den genauen Grund der Operation zurück. In einem Statement sagte der Royal–Experte Phil Dampier lediglich ebenfalls in der «Daily Mail»: «Wir kennen die Details nicht, aber es war offensichtlich eine ernste Sache.»