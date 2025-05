Prinzessin Kate: Naturfan oder Esoterik-Freak?

Dass Prinzessin Kate in jüngster Zeit vermehrt Bilder und Videos von sich und ihren Liebsten inmitten wilder und rauer Natur mit Wäldern, Wiesen und Blumen zeigt, sorgt für Unstimmigkeit bei unserem Royal-Experten-Duo. Während Flavia Schlittler Esoterik-Zauber bei der Frau des britischen Thronfolgers wittert, spricht René Haenig ein Hoch auf deren Hang zur Natur und Natürlichkeit. Ausserdem nehmen wird Prinz Harrys Hut unter die Lupe, und blicken gespannt zum ESC-Finale am Samstag nach Basel: Tauchen dort eventuell Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit auf, um den Vertreter ihres Landes an Norwegens Nationalfeiertag zum Sieg anzufeuern.