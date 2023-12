Doch diese beiden sind allerdings auch nicht der Grund für die Kritik. Es ist ausgerechnet Prinzessin Kate (41), die den Gegenwind der Anti-Royalisten im Moment besonders stark zu spüren bekommt. Mit 128 öffentlichen Auftritten in diesem Jahr landet Kate nämlich nur auf dem siebten Platz des Rankings, hinter Prinz Edward (59). Das Thronfolgerpaar schaffte es somit nicht einmal in die Top Fünf, denn auch Prinz William (41) belegt lediglich Platz sechs, den er sich mit Prinz Richard (79), einem Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) teilt – beide liessen sich an 172 Terminen in der Öffentlichkeit blicken.