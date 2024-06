Emotionales Kate-Statement am Freitag

Am Freitag verkündete Kate in einem Statement, dass sie an der Militärparade zu Ehren von König Charles III. (75) dabei sein wird. «Ich freue mich darauf, dieses Wochenende mit meiner Familie an der King's Birthday Parade teilzunehmen und hoffe, im Sommer an einigen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können», so Kate.