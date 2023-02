Prinzessin Kate überrascht mit einem besonderen Baby-Bild

Das Babyfoto, das Kate nun in den sozialen Medien teilt, hat ihre Mutter Carole Middleton (68) einst gemacht. Auf dem Bild greift Kate ihrem Vater ins Gesicht. Dazu schreibt die Prinzessin von Wales: «Gesichter sind das beste Spielzeug eines Babys.» Sie ermutigt ihre Follower zudem, selbst ein Bild im Kleinkindalter zu posten sowie am Wochenende Zeit damit zu verbringen, mit Freunden, Familie oder Kollegen über die eigene frühe Kindheit zu sprechen und wie sie das eigene Leben geprägt hat. Zunächst haben sich aber viele Royal-Fans über Kates Bild gefreut. In den Kommentaren wird bereits über die grosse Ähnlichkeit zum jüngsten Sohn der Prinzessin, dem vierjährigen Louis, gesprochen. Kate ist zudem Mutter von Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7).