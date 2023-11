Prinzessin Kate überrascht mit unerwarteter Antwort

Dass sich Kate als Williams Ehefrau vorstellt, zeigt einmal mehr ihre Bescheidenheit und unterstützende Rolle im Rahmen der royalen Auftritte. «Sie versucht nie, ihn in irgendeiner Weise in den Schatten zu stellen» findet die königliche Biografin Penny Junor gegenüber dem Magazin «People». «Ich denke, dass Kate ein bisschen wie Prinz Philip ist, der die Königin unterstützte. Sie stellt William nicht in den Schatten, hat aber trotzdem selbst eine Menge zu sagen.»