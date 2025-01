Prinzessin Kate verrät Details ihrer Krebsbehandlung

Im März 2024 hatte die dreifache Mutter in einem emotionalen Video ihre Krebserkrankung bekannt gegeben, nachdem sie sich im Januar einer nicht näher benannten Operation am Unterleib unterzogen hatte. An welcher Krebsart sie genau litt, wurde nicht veröffentlicht. Im September verkündete sie ebenfalls mit einem Video, dass sie die Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen habe. Bei ihrem Besuch im Royal Marsden Hospital dankte sie dem Pflegeteam: «Sie waren fantastisch. Man fühlt sich in guten Händen.»