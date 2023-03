Was Prinzessin Kates kalter Blick zu bedeuten hat

Am letzten Freitag, 17. März 2023, trat Prinzessin Kate (41) zum ersten Mal in ihrer offiziellen Rolle als Colonel of the Irish Guards bei der St. Patrick's Day Parade in Aldershot, England auf. Das Wetter meinte es an diesem Tag nicht gut mit der Royal, denn es war kühl und der Regen fiel in Strömen vom Himmel. Das ist für England eigentlich keine besondere Witterung und dürfte Prinzessin Kate nicht aus dem Konzept gebracht haben. Dennoch war es für alle Anwesenden nicht zu übersehen, dass ihre Laune stellenweise etwas gar fest dem Wetter glich – sie war nämlich ziemlich mies.