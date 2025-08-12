Prinzessin Kates hat eine neue Stil-Flüsterin

Mal waren die Röcke zu kurz, mal der Ausschnitt zu tief. Vor Jahren bekam Prinzessin Kate (43) für ihre Outfits noch ordentlich Gegenwind. Die Boulevardpresse geisselte jeden Zentimeter Stoff zu wenig. Heute gilt die Ehefrau des britischen Kronprinzen William (43) als die royale Stilikone. Was sie trägt, ist im Nu ausverkauft – vom Zara-Kleid bis zur Luxusrobe von Alexander McQueen. Der legendäre «Kate-Effekt» spült jedes Jahr Hunderte Millionen in die Kassen des britischen Modehandels.