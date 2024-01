Kiko von Japan spricht fliessend Deutsch

Die Prinzessin, deren Geburtsname Kiko Kawashima lautet, wuchs in den USA auf und ging auch eine Zeit lang in Wien zur Schule. So spricht sie nicht nur fliessend Englisch, sondern auch Deutsch. Während ihres Studiums an der Gakushūin-Universität lernte sie Prinz Fumihito kennen, den jüngeren Bruder des amtierenden Kaisers Naruhito von Japan (63). Mit der Hochzeit im Jahr 1990 wurde Kiko zur Prinzessin von Japan und Prinz Fumihito erlangte den Titel Akishino-no-miya, der ihn zu Prinz Akishino machte.