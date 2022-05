Prinzessin Leonor hat sich im Internat frisch verliebt

Juan Carlos zurück in Spanien

Á propos Ex-König Juan Carlos: Dieser kehrte am gestrigen Donnerstag seit zwei Jahren das erste Mal aus dem Exil in Abu Dhabi in seine Heimat Spanien zurück. Sein Besuch wird allerdings nur von kurzer Dauer sein, wie «Bunte» berichtet und obwohl Juan Carlos das Wochenende in Spanien verbringt, wird sich sein Sohn König Felipe erst am Montag, dem Tag von Juan Carlos’ Abreise mit seinem Vater treffen. Seit dem Korruptions-Skandal um den Ex-Monarchen, der diesen dazu zwang, ins Exil nach Abu Dhabi zu gehen, distanziert sich das spanische Königshaus von ihm.