Der Fussballer oder doch ein Schulfreund?

Doch Gavi ist nicht der einzige potenzielle Verehrer der Königstochter. Auch der Name Gabriel Giacomelli fällt immer wieder. Ihn lernte Leonor während ihrer Zeit am UWC Atlantic College in Wales kennen. Angeblich waren die beiden sogar schon gemeinsam in seiner Heimat New York zu Besuch. Aber das sind alles nur Spekulationen und aus dem Palast dürfte es in absehbarer Zukunft kein Statement zu den Liebschaften der spanischen Thronfolgerin geben.