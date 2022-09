Tritt Prinzessin Leonor in Papa König Felipes Fussstapfen?

Später soll Leonor wie ihr Vater Jura studieren

Jetzt heisst es für Prinzessin Leonor erstmal noch ein Jahr die Schulbank in Wales drücken. Dann folgt das Militär in Spanien. Aber auch wie es danach weitergeht, weiss «El País» bereits: Die Thronfolgerin soll Jura studieren - genau wie es auch König Felipe tat. Er studierte damals an der autonomen Universität von Madrid. Seinen Master machte Felipe später in Internationalen Beziehungen an der Georgetown University in Washington. Gut möglich, dass die zukünftige spanische Königin für ihr Universitäts-Studium ebenfalls eine Universität im Ausland besuchen wird.