Das Liebesleben von Europas Jung-Adel

Prinzessin Leonor

Von Skandinavien gehen wir in den Süden nach Spanien und nehmen das Liebesleben der spanischen Thronfolgerin Prinzessin Leonor (16) genauer unter die Lupe. Denn Leonor soll ihr Herz im Internat an einen grossen, dunkelhaarigen, jungen Mann verloren haben – und ihn angeblich sogar schon ihrer Familie vorgestellt haben. Denn zur Geburtstagsfeier von Königin Letizias (49) Mutter stieg ein Herr mit der spanischen Königsfamilie in ein Auto ein, der auf die Beschreibung von Leonors potenziellem Schatz passen würde. Ausserdem trug er ein Sweatshirt von Leonors Schule, dem Atlantic College in Wales. Wenn das mal keine klaren Indizien sind! Aber natürlich ist auch hier nichts offiziell bestätigt und Letizia wie auch König Felipe (54) sollen sich darauf geeinigt haben, sich nicht in Leonors Liebesangelegenheiten einzumischen, damit die gemeinsame Tochter ihre eigenen Erfahrungen sammeln kann.