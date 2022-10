Prinzessin Leonor lacht ihren Fauxpas einfach weg

Im Rahmen der «Princess of Asturias»-Awards im spanischen Oviedo überreichte die Thronfolgerin einige Preise – immerhin ist sie seit der Krönung ihres Vaters König Felipe (54) 2014 Vorsitzende der Stiftung und schwang 2019 zum ersten Mal eine Rede an der Veranstaltung. Und auch in diesem Jahr wurde Leonor wieder die Ehre zuteil, im Campoamor-Theater die Awards an Gewinnerinnen und Gewinner in acht Kategorien zu überreichen. Die Kategorien sind: Kunst, Literatur, Sozialwissenschaften, Kommunikation und Humanwissenschaften, wissenschaftliche und technische Forschung, Internationale Zusammenarbeit, Eintracht und Sport.