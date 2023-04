Prinzessin Leonor zeigt stolz ihre Eckzähne

Prinzessin Leonor von Spanien (17) ist bekannt für ihr strahlendes Lächeln. Doch nicht nur, weil es so ansteckend ist und sie stets so fröhlich wirkt, sondern auch, weil ihr Lächeln ein besonderes Merkmal hat: Leonor fehlen die oberen Eckzähne. Das hinderte sie 17-Jährige bisher aber nie daran, bei ihren öffentlichen Auftritten stets über beide Ohren zu strahlen. Die Eckzähne der spanischen Kronprinzessin scheinen laut der Expertin Paula Lammers, die gemäss «Bunte» in der Zeitschrift «Semana» zitiert wurde, Probleme gehabt zu haben, von alleine durchzubrechen. Daher seien sie eingeschlossen oder zurückgeblieben.