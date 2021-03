Neues Bild von Adrienne zum dritten Geburtstag

Drei Jahre ist es bereits her, seit Adrienne in einem Krankenhaus nördlich von Stockholm zur Welt kam. Am 9. März 2018 um 0.41 Uhr. Drei Tage später gab König Carl Gustaf, 74, in einem offiziellen Statement den Namen seiner Enkelin bekannt, Adrienne Josephine Alice, und machte sie auch gleich zur Herzogin von Blekinge.