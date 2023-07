Das verlangt Prinzessin Madeleine von Schweden

Und die Prinzessin will offenbar nicht unter allen Umständen zurückziehen: Es müssen laut der Illustrierten «Svenska Dagbladet» erst gewisse Bedingungen erfüllt sein. So soll es Madeleine sehr am Herzen liegen, sicherzustellen, dass ihre Kinder auf eine gute Schule gehen können. Am liebsten wäre es ihr wohl, wenn alle drei Sprösslinge das gleiche Institut besuchen würden. Aber nicht irgendeines, sondern möglichst die exklusive Privatschule Carlssons im Zentrum von Östermalm, die sie einst selbst besuchte und auf die die Kinder von Freunden Madeleines gehen. Alternativ soll die Schule Campus Manilla in Djurgaarden in Stockholm zur Auswahl stehen. Hier schickt Schwester Kronprinzessin Victoria (46) den eigenen Nachwuchs hin.