Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill überraschen beim Galadinner

Die Gäste genossen ein Drei-Gänge-Menü bestehend aus leicht geräuchertem Regenbogenforellen, gefülltem Huhn und einem Dessert mit Rhabarber und gebranntem Butterkuchen. In seiner Rede an die Präsidentin zitierte der König einen Vers aus dem «Havamal», einem isländischen Gedicht: «Hast du einen Freund, den du als treu kennst und dessen Hilfe du gern hättest, so öffne ihm dein Gemüt, tausche Geschenke aus und suche ihn oft auf.»