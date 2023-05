Wie lange bleibt Madeleine?

Über die Dauer von Madeleines Aufenthalt wollte sich Thorgren nicht äussern. Normalerweise hält sich die Familie im Juli stets in Schweden auf und macht dort gemeinsam mit den anderen Royals Ferien. Ausserdem hat Kronprinzessin Victoria (45), Madeleines grosse Schwester, am 14. Juli Geburtstag. Darf man also hoffen, dass Madeleine und ihre Liebsten sogar bis Juli in Schweden verweilen werden? «Ich werde das nicht sagen, aber jetzt ist es der Nationalfeiertag, an dem sie teilnehmen wollen. Traditionell sind sie normalerweise im Juli hier, aber in diesem Jahr könnte es aufgrund des Umzugs einige Änderungen geben», erklärt Margareta Thorgren.