Über seine Unlust, nach Schweden umzuziehen, machte Chris O'Neill nie einen grossen Hehl und immer wieder wurde der Termin für die Rückkehr in das Heimatland seiner Ehefrau verschoben. Der Grund, warum sie doch den Sprung über den grossen Teich wagten, sind ihre drei Kinder. Gehen Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (6) nicht in Schweden zur Schule und wachsen nicht in der schwedischen Kultur auf, so verlieren sie den Anspruch auf ihren Platz in der Thronfolge.