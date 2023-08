Madeleine thematisiert in ihrem Buch sexuelle Gewalt gegen Kinder. Mit «Stella und das Geheimnis» wollte die schwedische Prinzessin damals dazu aufrufen, das Thema zu enttabuisieren und Kinder dazu ermutigen, darüber zu sprechen. Das kam in Schweden damals so gut an, dass sich nun auch der deutschsprachige Buchmarkt dazu entschieden hat, Madeleine Buch zu übersetzen und zu veröffentlichen. Seit April dieses Jahres ist «Stella und das Geheimnis» nun auch auf deutsch erhältlich.