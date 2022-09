Die kirchliche Hochzeit am Nachmittag, fällt dann deutlich grösser aus. 500 Gäste nehmen an der Zeremonie in der Brüssler Kathedrale St. Michael und St. Gudula teil. Die angekündigten Gäste treffen gegen 13 Uhr ein, die engste Familie um 14 Uhr 15, gefolgt vom Brautpaar. Der Gottesdienst wird zirka 75 Minuten dauern und von katholischen und jüdischen Liedern begleitet werden, weil der Bräutigam jüdischen Glaubens ist. Die Trauzeugen stehen auch fest: Prinzessin Maria Laura wählte ihre jüngeren Schwestern Luisa und Laetitia, der Bräutigam entschied sich ebenfalls für seinen Bruder und seine Schwester. Finessen zum Brautkleid werden aber erst am Hochzeitstag verraten.