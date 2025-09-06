Prinzessin Marie Caroline von Liechtenstein hat geheiratet

An dieser Hochzeit vereinen sich Ruhm und Rum: Die Braut, Marie Caroline von und zu Liechtenstein (28) wuchs als einzige Tochter (sie hat noch drei Brüder) des Erbprinzen Alois von und zu Liechtenstein (57) und dessen Frau Sophie (57) in einer fürstlichen Familie auf, die berühmt ist als reichste Monarchie Europas. Der Bräutigam, Leopoldo Maduro Vollmer (34) entstammt einer über 200 Jahre alten Rum-Dynastie in Venezuela. Sein Onkel Alberto C. Vollmer (57) führt in der fünften Generation die berühmte Rum-Marke Ron Santa Teresa.
Jetzt sagte die ruhmvolle Prinzessin Ja zu ihrem rum-reichen Bürgerlichen. Getraut wurde das Paar in einer prunkvollen Zeremonie in der Kathedrale St. Florin in Vaduz. Die Hochzeit ist der krönende Höhepunkt einer Liebesgeschichte, die vor fünf Jahren begann. Familienfreunde brachten Marie Caroline und Leopoldo damals zusammen. Beide leben in London. Er ist als Investmentmanager tätig für einen der grössten Anleihen-Vermögensverwalter der Welt, sie arbeitet in der Modebranche. Während einer USA-Reise durch Wyoming und Montana verlobten sich Leopoldo und Marie Caroline vergangenes Jahr. Den Verlobungsring ziert ein grüner Smaragd, umgeben von Diamanten.
Viel Spitze und ein Diadem
Beim Hochzeitskleid entschied sich die Braut für einen klassischen, gleichzeitig aber modernen Traum aus feiner weisser Spitze, dazu ein langer Kathedralschleier mit breiter Spitzenbordüre und als «Juwel» die Habsburg-Fringe-Tiara. Der Wiener Hofjuwelier Köchert fertigt das traditionsreiche Diadem um 1890; es gilt als Symbol für die royale Herkunft der Braut. Ihre Mutter, Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein, trug es vor 15 Jahren sogar bei der Hochzeit der schwedischen Kronprinzessin Victoria (48). Der Bräutigam trug einen dunklen Cutaway mit Nadelstreifenhose und heller Weste.
Die Hochzeitsfeier gestaltete das Brautpaar persönlich mit. So gab es unter anderem mehrsprachige Elemente in Deutsch, Englisch sowie Spanisch. Als Zeichen dafür, dass sich nicht nur Ruhm und Rum verbinden, sondern auch die Alte Welt mit der Neuen Welt – und das im kleinen «Ländle».