Prinzessin Marie Caroline von Liechtenstein hat geheiratet

Jetzt sagte die ruhmvolle Prinzessin Ja zu ihrem rum-reichen Bürgerlichen. Getraut wurde das Paar in einer prunkvollen Zeremonie in der Kathedrale St. Florin in Vaduz. Die Hochzeit ist der krönende Höhepunkt einer Liebesgeschichte, die vor fünf Jahren begann. Familienfreunde brachten Marie Caroline und Leopoldo damals zusammen. Beide leben in London. Er ist als Investmentmanager tätig für einen der grössten Anleihen-Vermögensverwalter der Welt, sie arbeitet in der Modebranche. Während einer USA-Reise durch Wyoming und Montana verlobten sich Leopoldo und Marie Caroline vergangenes Jahr. Den Verlobungsring ziert ein grüner Smaragd, umgeben von Diamanten.