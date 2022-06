Prinzessin Märtha Louise: «Ich konnte nicht aufhören zu weinen»

Besonderer Verlobungsring

Der Verlobungsring, ein mit Diamanten umgebener grüner Edelstein, hat für die norwegische Prinzessin eine besondere Bedeutung. «Die Symbolisierung meiner drei Töchter in meinem Verlobungsring bedeutet mir sehr viel. Es zeigt, dass ich den richtigen Mann gewählt habe – einen Mann, der versteht, wie viel mir meine Kinder bedeuten und dass meine Kinder immer in unsere Beziehung einbezogen werden. Das liebe ich an ihm», schwärmt sie.