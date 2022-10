Prinzessin Märtha Louise trauert um verstorbenen Ex-Mann

Muffins stattdessen ans Grab gebracht

Auf dem letzten Foto der Bildstrecke ist Ari Behns Grab zu sehen, hell mit Kerzen erleuchtet und mit Blumen geschmückt. Im Brief der Prinzessin an den verstorbenen norwegischen Schriftsteller erzählt Märtha Louise, wie sie mit ihren drei Töchtern den 50. Geburtstag von Ari Behn feierte: «Trotzdem haben wir dir Muffins auf dein Grab gelegt und dir das Geburtstagslied so laut vorgesungen, dass du es weit weg gehört haben musst.» Ihren herzzerreissenden Brief schliesst Märtha Louise mit folgenden Worten: «Ich wollte dir nur sagen, dass wir an dich denken und dass du sehr stolz auf unsere Kinder wärst.»