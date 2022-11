Ganz anderer Meinung ist da Königshaus-Expertin Caroline Vagle von der Illustrierten «Se og Hør». Bereits seit Jahren hätte Prinzessin Märtha Louise das Königshaus nicht mehr so stark vertreten. Ihrer Meinung nach war es eher eine Grundsatzentscheidung, bei der eine grössere Distanz geschaffen werden soll, zwischen dem, was das Königshaus tut, und dem, was Märtha Louise privat tut, gab sie im Interview mit «Dagbladet» preis. Vagle ist sich sicher, dass Märtha Louise und Durek Verrett weiterhin bei Festivitäten des Königshauses anzutreffen sind und sie keinesfalls zu diesem fundamentalen Schlussstrich gezwungen wurden. «Märtha Louise hat zuvor gesagt, dass ihr Vater keine Person ist, die nur entscheidet, und ich glaube das – obwohl sie bestimmt unterschiedlicher Meinung waren und sich Zeit genommen haben, um zu einer Entscheidung zu kommen», so Caroline Vagle.