Prinzessin Mette-Marit feiert traurigsten Geburtstag

«Die Tatsache, dass Marius Borg Høiby Teil der königlichen Familie ist, sollte natürlich nicht bedeuten, dass er milder oder strenger behandelt wird, als wenn ähnliche Taten von anderen begangen würden. Seine Verwandtschaft ist natürlich wichtig für das Medieninteresse, sollte aber keinen Einfluss auf die Frage einer Anklage und einer möglichen Bestrafung haben.»