Einen Tag nach der offiziellen Krankschreibung der Prinzessin äussert sich heute Donnerstag ihr Ehemann Kronprinz Haakon (51) zum Gesundheitszustand seiner Frau, die kürzlich eine neue Behandlungsmethode startete. «Sie verläuft gut», so Haakon über die Behandlung seiner Frau. Diese knappe Aussage machte der Thronfolger an der Eröffnung einer Konferenz in einem Hotel in Oslo, als Journalisten nach dem Zustand seiner Frau fragten, schreibt die norwegische Zeitung «Se og Hør».