Juliane teilte das Beziehungs-Aus per SMS mit

Es ist nicht das erste Mal, dass Juliane ihre Stellung als Freundin, beziehungsweise Ex-Freundin von Marius zugute kommt. Nachdem das Paar sich trennte, teilte die angehende Schauspielerin der Zeitung «Nettavisen» das Ende der Liebschaft in einer SMS mit, gab anschliessend auch noch ein Interview, in dem sie sagte: «Jetzt kann ich einfach Juliane sein, frei sein und machen, was ich will. Jetzt fühle ich, dass ich selbst ein bisschen ‹mein altes Selbst› sein kann, und das ist wirklich schön.» Mit diesem Vorgehen stellte sie sicher, dass sie im Blick der Öffentlichkeit blieb und nicht als Marius' Verflossene in der Versenkung verschwand. Und mit ihrem aktuellesten Engagement bei Netflix könnte sie einen weiteren Fuss in der Filmwelt haben.