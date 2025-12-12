Prinzessin Sofia nach Epstein-Enthüllung in Erklärungsnot

Jetzt das: Die schwedische Boulevard-Zeitung «Expressen» veröffentlich neue Fotos aus dem Jahr 2008. Sie zeigen Sofia mit ihrer damaligen Mentorin Barbro Ehnbom, die enge Verbindungen zu Epstein hatte. Dies widerspricht der Aussage des Palastes, dass es seit 2005 «keinen Kontakt mehr» gegeben habe. Stellt sich die Frage: Wie viel wusste der Palast tatsächlich über Sofias Vergangenheit und ihre Verbindungen zu Epstein, bevor sie 2015 Prinz Carl Philip (46) heiratete?