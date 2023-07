Prinzessin Stéphanie trauert um geliebten Elefanten

«Ich liebe die stille Kraft dieser Tiere»

Um die Tiere zu retten, gründete die Prinzessin den Verein «Baby et Népal» und liess sich in Elefantenpflege schulen. «Ich liebe die stille Kraft dieser Tiere, ihre Intelligenz und Sensibilität. Sie alle haben ihren eigenen Charakter und ihre eigenen körperlichen Merkmale. Einem Elefanten in die Augen zu sehen, ist das Schönste», sagte Prinzessin Stephanie gemäss «Adelswelt» einmal. «Wir verbringen fast jeden Tag miteinander. Wenn sie einem so vertrauen, ist das wunderbar.»