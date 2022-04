Prinzessinnen Amalia und Alexia waren in therapeutischer Behandlung

Um ihren Schmerz besser verarbeiten zu können und gleichzeitig etwas Gutes zu tun, hat die Ehefrau von König Willem-Alexander (54) nun eine Stiftung im Zeichen der psychischen Gesundheit ins Leben gerufen, wie «Adelswelt» berichtet. Die «MIND Us» Stiftung unterstützt junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren, die mit psychischen Problemen kämpfen. Máxima sagt, es sei Zeit, dass das Thema der psychischen Krankheiten enttabuisiert werde, denn nur so würden die Betroffenen sehen, dass es in Ordnung sei, sich Hilfe zu suchen. Dadurch wolle sie verhindern, dass so etwas wie mit ihrer Schwester noch einmal passiert, dass jemand nicht die Hilfe bekommt die er oder sie so dringend benötigt.