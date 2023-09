Prinzessinnen im Tarnkleid

Belgiens Royals bald mit Offizierin

In den Offiziersrang erhoben wird diesen Herbst Belgiens Kronprinzessin Elisabeth, die zuletzt in einem mehrwöchigen Bootcamp der Königlichen Militärakademie an ihren Führungsqualitäten arbeitete. Einmal mehr hiess es für die Studentin (Geschichte und Politik an der englischen Elite-Universität Oxford): raus aus dem Palast, rein in den Matsch. Wie ihre Kameradinnen schlief die 21-Jährige im Camp in Lagland auf einer Luftmatratze. Frühstück morgens um 6 Uhr, danach Fahnengruss und Singen der belgischen Nationalhymne, ehe es einen von 20 Hindernisparcours zu bewältigen galt.