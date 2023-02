Private Briefe von Prinzessin Diana werden versteigert

Was steht in den Briefen?

Die persönlichen Worte von Diana beweisen, wie sehr sie unter der Scheidung litt. So schreibt sie in einem Brief an Susie: «Bitte entschuldige, dass ich heute nicht mit in die Oper Tosca kann, ich hatte mich schon sehr darauf gefreut. Manchmal ist es einfach zu schwer, den Kopf nicht hängen zu lassen und heute bin ich wirklich niedergeschlagen.» Weiter führt Diana aus, dass sie es kaum abwarten könne, dass die Scheidung endlich durch sei, da die persönliche Belastung furchtbar sei. Hätte sie ein Jahr zuvor gewusst, was sie mit dieser Scheidung durchmachen müsste, hätte sie niemals zugestimmt, schrieb sie. «Es ist hoffnungslos und hässlich.»