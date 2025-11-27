Promille-Stoff sorgt für Riesen-Zoff

Der Briten-Monarch ist unfassbar reich und wird immer reicher. Jetzt sahnt der einstige «ewige Thronfolger» auch beim Weihnachtsgeschäft ab – mit seinem eigenen Whisky. Dass eine Flasche des schottischen Single Malt über 100 Franken kostet, lüpft der Blick-Royal-Expertin Flavia Schlittler den Hut. Ihr Kollege René Haenig, der Königshaus-Kenner der Schweizer Illustrierten, zeigt sich da eher wie ein mildes Tröpfchen. Ob er Flavia beruhigen kann?
Weiteren Stoff für Riesen-Zoff geben auch das spanische und norwegische Königshaus: Ex-König Juan Carlos wagte sich aus seinem Wüsten-Exil nach Spanien – für ein etwas grösseres Familienessen. Gefeiert wurde 50 Jahre Monarchie. Und in Norwegen wirds jetzt echt eng für das «schwarze Schaf» der königlichen Familie. Wenn Kronprinzessin Mette-Marits Sohn ab Februar vor Gericht steht, hat er keinen royalen Bonus zu erwarten. Im Gegenteil: Statt mit Samthandschuhen wird er eher die harte Hand des Gesetzes schmerzhaft zu spüren bekommen.