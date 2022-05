Erster Auftritt seit Wochen in London

Die Queen, die in den vergangenen Monaten wegen Mobilitätsproblemen kürzer getreten war, hatte bereits am Freitag einen Ausflug zur «Windsor Horse Show» unternommen und war am Sonntag Ehrengast bei der Veranstaltung «A Gallop Through History» in der Nähe von Windsor, dem ersten grossen Ereignis der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Monarchin.