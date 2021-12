Queen bei Geheimausflug in London gesichtet

Queen Elizabeth II., 95, war vergangene Woche angeblich in London. Das berichtet das britische Boulevardblatt «The Sun». Die Monarchin hatte sich in den vergangenen Wochen auf Schloss Windsor zurückgezogen. Gesundheitliche Probleme hatten sie vorübergehend dazu gezwungen, kürzerzutreten. Im Oktober verbrachte sie eine Nacht in einer Klinik. Der «geheime Besuch» der 95-Jährigen in der Hauptstadt soll seither das erste Mal gewesen sein, dass sie Windsor verlassen hat.