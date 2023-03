Jetzt holt sich auch Camilla Verstärkung für die Krönung

Tom verliert seine grosse Liebe

In seinem Privatleben musste Tom einen schlimmen Schicksalsschlag verarbeiten. Nachdem er und seine Frau Sara sich 2018 nach 13 Ehejahren einvernehmlich trennten, kam er mit Alice Procope zusammen. Sie soll laut Giles Coren, einem guten Freund von Tom, die grosse Liebe des Restaurantkritikers gewesen sein. 2021 die tragische Nachricht: Alice war an Krebs erkrankt und starb im März 2021. «Sie war reizend, und er war so glücklich mit ihr und ihr Tod kam nach all den Dingen, die er in seiner Kindheit klaglos durchgemacht hatte», erinnert sich Coren.