Royal-Damen gemeinsam im Kampf gegen Gewalt an Frauen

Verkrampfte Queen Consort Camilla

Doch so locker-flockig wie es auf den ersten Blick scheint, war Camilla laut Körpersprache-Expertin Judi James nicht, wie «Gala» in einem Video erklärt. Als die Queen Consort gemeinsam mit Camilla und Rania posierte, stand sie königlich als Gastgeberin in der Mitte – elegant in royal-blau gekleidet. Doch wie Judi James bemerkt, wirkt Camilla trotz allem angespannt, die Schultern sind verkrampft, ebenso die Hände. Um diese Anzeichen jedoch zu überspielen, behauptet James, Camilla stelle sich in einer Art Power-Pose etwas breitbeiniger da, um Dominanz zu beweisen. Die Spannung im Oberkörper der Queen Consort deutet gemäss Judi James allerdings auf Camillas übliches Lampenfieber hin.