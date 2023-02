Camillas Krönungskleid sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff

Auch die Krone war umstritten

Es ist aber im Vorfeld der Krönung am 6. Mai nicht das erste Mal, dass Camilla mit einer Outfit-Entscheidung für Kontroverse sorgt. Die Queen Consort liess nämlich verlauten, dass sie an der Krönung ihres Ehemannes – und damit ihrer eigenen als Königsgemahlin – die Krone von Queen Mary tragen wird. Das Prekäre daran: Die Krone enthält einen Stein, der in der Kolonialzeit Grossbritanniens in Südasien von dort mitgenommen wurde, also im Prinzip gestohlen. Es handelt sich dabei um den bekannten Koh-I-Noor-Diamanten, der 1850 nach England gebracht, dort neu geschliffen wurde – und damit 40 Prozent seines ursprünglichen Gewichts verlor.