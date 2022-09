So habe sich Queen Elizabeth gegen die St. Georges Chapel auf Schloss Windsor als Ort für ihre Beisetzung entschieden. Das erste Staatsbegräbnis seit dem Tod von Sir Winston Churchill (1874-1965) wird demnach in der Westminster Abbey stattfinden. Das im Vergleich grössere Gotteshaus bietet einer Gemeinde von 2.000 Menschen Platz, während die St George›s Chapel lediglich 800 Personen fasst. Auch die zentralere Lage in London mache die Westminster Abbey besser zugänglich für grosse Menschenmengen. All dies habe bei den Überlegungen der Königin eine Rolle gespielt.