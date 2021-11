Queen Elizabeth II. besucht Taufe ihrer Urenkelkinder

Queen Elizabeth II., 95, hat an diesem Nachmittag die Doppeltaufe ihrer Urenkelkinder besucht. Fotos, die der «Daily Mail» vorliegen, zeigen die Monarchin in einem grünen Ensemble bei der Ankunft an diesem Sonntag, 21. November, auf Schloss Windsor. Ihre Enkeltöchter, Prinzessin Eugenie, 31, und Zara Tindall, 40, haben ihre Söhne, August Brooksbank, neun Monate, und Lucas Tindall, acht Monate, in der All Saints Chapel in dem Schlossareal taufen lassen. Weitere Details zu der Feierlichkeit wurden noch nicht bekannt.