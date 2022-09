Ausgerechnet Diana bringt das Ansehen der Königin in Verruf. Als die frühere Schwiegertochter bei einem Autounfall in Paris zu Tode kommt, hagelt es Kritik: Die Queen reagiere zu spät und zu distanziert auf die Tragödie. Ein elfjähriges Mädchen ist ihre Rettung. Als Elizabeth II. am 5. September 1997 von Balmoral nach London zurück- kehrt, entsteigt sie ihrem Rolls-Royce vor dem Buckingham-Palast und schreitet mit Philip an dem Blumenmeer in memoriam Lady Di, der Königin der Herzen, entlang. Als ihr Katie Jones einen Strauss mit fünf Rosen hinhält, fragt die Queen: «Soll ich sie für dich hinlegen?» «Nein, Majestät, die sind für Sie.» Als die Queen nachfragt: «Bist du dir sicher?», erhält sie zur Antwort: «Sie haben das richtig gemacht, dass Sie bei den Jungs geblieben sind. Wenn meine Mama tot wäre, hätte ich auch gern meine Oma bei mir.» Kurz darauf verwendet Elizabeth II. zum ersten Mal das Wort Herz in einer öffentlichen Ansprache. Das Volk vergibt der Königin. Und es leidet umso mehr mit ihr, als sie, verloren in der St. George’s Chapel von Windsor, um ihren geliebten Philip trauert.