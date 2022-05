Die Hauptfeierlichkeiten zum Thronjubiläum beginnen am Donnerstag (2. Juni) und dauern vier Tage. Bei der «Trooping the Colour»-Parade will die Queen vom Balkon des Buckingham Palastes winken. Ein Dankgottesdienst für die Königin wird einen Tag später, am 3. Juni, in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale abgehalten. Auch hier wird die Monarchin erwartet. Meghan und Harry sollen daran ebenfalls teilnehmen.