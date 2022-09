Queen Elizabeth war vom ersten Tag an königlich

Der verstorbene Prinzgemahl, Prinz Philip (†99) erzählte einst, dass der Tod ihres Vaters für die Queen ein Schock gewesen sei und sie sich «wie betäubt» gefühlt habe. Charteris will davon aber nie etwas bemerkt haben, da die Queen vom ersten Tag an wusste, was von ihr erwartet wird – Trauer und Schockstarre wären ihrer neuen Aufgabe dabei nur im Weg gewesen. So soll die erste Frage, die die Queen Elizabeth II. an Charteris stellte: «Welche Formalitäten muss ich in dieser Stunde noch erfüllen?» gewesen sein.