Vergangenen Donnerstag (4. November) gaben Ärzte Elizabeth II., 95, grünes Licht für einen Wochenendausflug. Nach mehreren Tagen auf ihrem Landsitz in Sandringham kehrte die britische Monarchin nun am Dienstag (9. November) via Helikopter ins Schloss Windsor zurück, wie die britische «Daily Mail» berichtet. Die 95-Jährige soll fest vorhaben, am kommenden Wochenende an der traditionellen Kranzniederlegung anlässlich des britischen «Remembrance Sunday» (14. November) teilzunehmen.