Queen Elizabeth II. lässt den Ostergottesdienst aus

Kurz vor ihrem 96. Geburtstag am 21. April lässt Queen Elizabeth II. (95) den Ostersonntagsgottesdienst in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor vom kommenden Wochenende ausfallen.Unter Berufung auf den Buckingham Palast wird dies von britischen Medien berichtet. Schon in den vergangenen Monaten hatte die Monarchin aufgrund von Mobilitätsproblemen bereits mehrere Veranstaltungen absagen müssen – Gründe für die Absage an Ostern wurden diesmal offenbar aber nicht genannt.